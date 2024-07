Parigi 2024, il primo oro azzurro arriva dal nuoto: Martinenghi trionfa nei 100 rana

Nicolò Martinenghi riscrive la storia del nuoto: il 24enne nuotatore varesino è strepitoso e regala all’Italia la prima medaglia d’oro di queste Olimpiadi di Parigi 2024. Nella finale dei 100 metri rana, l’atleta lombardo chiude fermando il cronometro a 59″03, lasciandosi alle spalle: l’inglese Adam Peaty, tornato a gareggiare ad alti livelli, e l’americano Nic Fink; entrambi con il tempo di 59″05. Nicolò Martinenghi, dopo la doppietta di bronzo a Tokyo nel 2021, alla Defense Arena parte timido dalla corsia 7, poi si scatena e va a prendersi una delle gare regine del nuoto, 24 anni dopo il trionfo di Domenico Fioravanti.

La gioia di Martinenghi al termine della gara. Il campione di Varese ha dichiarato: “È la ciliegina sulla torta dopo i titoli europei e mondiali. Questa medaglia la dedico ai miei genitori, alla mia ragazza e ai miei supporters che sono qui a vedermi. Dopo aver preso la medaglia a Tokyo, il mio allenatore si è sbilanciato dicendo che sarei stato il migliore in acqua. Durante la gara non nego di aver chiuso anche gli occhi, ma non ho pensato a nulla, se non a tirar fuori il meglio di me”.

Chi è Nicolò Martinenghi. Papà orafo, capelli biondo platino: quasi un segno del destino questa meavigliosa medaglia d’oro. In futuro, al nuotatore lombardo piacerebbe aprire un ristorante o fare l’attore. Nicolò Martinenghi, nuoto a parte, ha tre grandi passioni: Valentino Rossi, l’Inter e l’arte.

Le altre due medaglie arrivate nella seconda giornata di questi Giochi Olimpici. Podio quasi tutto azzurro al termine della finale maschile di pistola ad aria 10m: argento per Federico Nilo Maldini (240.0) e bronzo per Paolo Monna (218.6). L’oro è andato al cinese Xie Yu (240.9), bravo a recuperare nella frazione finale. Grande prestazione dei due azzurri, protagonisti fin dalle battute iniziali della gara. L’Italia adesso nel medagliere è settima con un oro, due argenti e tre bronzi.