Oggi l’addio a Katy, trovata senza vita nel giardino di casa. “Sorriso che non scorderemo”

E’ il giorno triste dedicato all’ultimo saluto a una giovane donna di soli 34 anni quello di oggi, a Bassano del Grappa, con in particolare la comunità di San Lazzaro a piangere la scomparsa prematura di Katy Lanzarini. La Procura di Vicenza ha disposto il rilascio del nulla osta ai familiari in tempi brevi, dopo i riscontri che hanno portato ad escludere ipotesi diverse dalla morte naturale.

Katy avrebbe accusato quindi un malore mentre, venerdì, si trovava sul ciglio del laghetto naturale del parco interno alla sua residenza, cadendo in acqua. Era sola in casa in quelle ore pomeridiane, in via San Rocco nell’abitazione di proprietà dove stava trascorrendo la giornata in attesa del rientro del marito Mirko Tosin. L’abitazione sorge poco lontano dalle scuole locali “Marconi”.

Il malessere accusato all’improvviso le avrebbe fatto perdere conoscenza, si presume, e, seppur in attesa di conferme ufficiali, la morte sarebbe poi sopraggiunta per annegamento. A dare l’allarme è stato Mirko, una volta rientrato a casa trovandosi di fronte a una scena terribile, scorgendo la figura della donna riversa in acqua nel laghetto. Erano circa le 15 quando la giovane è caduta in acqua, mentre risale circa un’ora e mezza più tardi il suo ritrovamento, senza vita. A fornire elementi utili per ricostruire la disgrazia ci sarebbero i filmati di videosorveglianza interna, visionati dalle forze dell’ordine.

Oggi, lunedì 11 novembre 2024, alle 15, si celebra il funerale solenne, che segue alla veglia di preghiera di domenica sera. Figlia di Franco Lanzarini, noto imprenditore bassanese nel settore alimentare conosciuto per il salumificio fondato in città con i genitori e nel tempo divenuto grande azienda, la vittima del malore collaborava con l’attività di famiglia. Katy, in passato aveva posato come modella, mostrandosi nella sua bellezza ed eleganza come indossatrice di gioielli. Oltre all’amato Mirko, lascia nel dolore i genitori e il fratello Gianni e tutti gli altri parenti e amici, sgomenti per l’improvvisa e dolorosa perdita. Il feretro, dopo la cerimonia, sarà trasportato in corteo al cimitero do Santa Croce, sempre a Bassano, per la tumulazione.

A esprimere il sentire comune dei bassanesi ieri il sindaco Nicola Finco, una volta informato della disgrazia, tra i tanti che nel fine settimana hanno espresso la propria vicinanza a genitori, marito e fratello, ricordando la ragazza e il suo sorriso in particolare attraverso post e messaggi privati. “Con grande tristezza e dolore, mi stringo alla famiglia Lanzarini per la tragica perdita di Katy. La nostra comunità perde una giovane vita, spezzata troppo presto. Katy, 34 anni, è venuta a mancare lasciandoci tutti sgomenti e addolorati. In questo momento così difficile, voglio esprimere la mia più sincera solidarietà alla famiglia Lanzarini e a tutti coloro che le volevano bene. La nostra città si unisce nel lutto e nel ricordo di una giovane donna“.