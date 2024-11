Si aggrava il bilancio dell’incidente tra Brendola e Meledo: morti due amici ventenni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragico bilancio delle vittime da aggiornare a distanza di 12 ore dal tragico scontro mortale di domenica, avvenuto tra Brendola e Sarego prima di mezzogiorno, con due automobili coinvolte. Dopo il decesso praticamente sul colpo di un ragazzo di 24 anni, il passeggero di una vettura Volkswagen Scirocco di colore bianco è morto in ospedale al San Bortolo di Vicenza, dopo il volo di emergenza in codice rosso con l’eliambulanza. Entrambi i giovani deceduti erano di origini dell’India, residenti nel Vicentino. I loro nomi: Vishal Sharma e Ratinie Vinesh. Il primo aveva da poco ottenuto l’assunzione a tempo indeterminato alla Xylem di Montecchio Maggiore. Il secondo aveva appena 20 anni.

Le condizioni di salute del sopravvissuto all’impatto erano disperate, tanto da procedere con la rianimazione all’arrivo dei soccorsi sul posto, lungo la Sp500, nel tratto che dalla frazione di Meledo porta al Comune confinante brendolano. Tra squadre dei vigili del fuoco, operatori del Suem con mezzi di terra e l’elicottero, Carabinieri e pattuglie di polizia locale giunte sul luogo dopo l’allarme, almeno una ventina i soggetti impegnati ieri nell’intervento.

Il bilancio consta anche di due donne rimaste ferite, per traumi riportato dello schianto: si tratta di due donne, tra loro madre – una persona anziana, di Brendola – e figlia, che vive a Cornedo Vicentino. Si trovavano a bordo di una Mercedes station wagon grigia. Entrambe sono state trasferite in ambulanza all’ospedale Cazzavillan di Arzignano, in codice giallo. Salvo complicazioni successive al ricovero, entrambe dovrebbero superare le conseguenze dell’incidente, e inoltre fornire la loro versione degli attimi precedenti allo schianto.

Così non è stato, invece, per il 20enne passeggero della vettura andata distrutta per l’urto tra veicoli e poi pare su un platano a bordo strada, morto a distanza di poche ore rispetto all’amico alla guida. A causare lo schianto, secondo le prime ricostruzioni della dinamica, ci sarebbe un sorpasso avventato con perdita di controllo della Volksawagen: il punto di impatto il frontale dell’auto condotta dalla donna con fiancata destra della vettura finita di traverso in carreggiata.

Altri automobilisti in transito intorno alle 11.30 di ieri mattina sulla Sp500 hanno assistito alla terribile scena, testimoni di quanto accaduto. I due giovani indiani morti vivevano poco lontano dal luogo dell’incidente, a Monticello di Fara, altra frazione di Sarego.