Ottantenne si allontana da casa con l’intenzione di suicidarsi: salvata dai carabinieri

“Aiutatemi, ho litigato con mia madre e lei è uscita di casa dicendo di volersi suicidare!”. E’ stata più o meno in questi termini la telefonata giunta ieri sera, poco dopo le 19, al numero di emergenza 112 della centrale operativa dei carabinieri di Bassano del Grappa.

La donna al telefono ha infatti detto all’operatore che la madre ottantenne, in seguito ad una lite avvenuta poco prima, si era allontanata da casa a bordo della propria auto, preannunciando intenti suicidi, ossia di volersi gettare dalla centrale idroelettrica di Bassano del Grappa.

Apprese le prime fondamentali informazioni, necessarie per intervenire in velocità, l’operatore ha inviato subito sul posto una pattuglia della sezione radiomobile e ha iniziato a cercare di mettersi in contatto con l’anziana sul numero di cellulare che gli aveva fornito la figlia. Tentativo che è riuscito: l’anziana ha risposto, ma era in evidente forte stato di

agitazione. Il militare è riuscito a tenerla a lungo al telefono, rassicurandola e convincendola a desistere dai suoi intenti e prendendo tempo, fin quando la donna non è stata raggiunta alla centrale idroelettrica dalla pattuglia.

I militari l’hanno trovata in auto, ancora al telefono con il loro collega e, nel giro di pochi minuti, attraverso un’azione corale, si è riusciti a scongiurare un tragico, preannunciato epilogo. Sul posto intanto è stata fatta intervenire anche un’ambulanza del Suem 118, che ha trasferito la donna all’ospedale San Bassiano per gli accertamenti del caso.

Sos Suicidi. Ecco i numeri verdi a cui rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96