Auto carambola sul guard-rail e finisce nel fossato. Ferita la ragazza alla guida

Si è segnalato un intervento di soccorso sulle strade dell’area del Bassanese nella serata di venerdì, più precisamente lungo la Ss47 della Valsugana, in territorio di Pove del Grappa. Un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola vettura, una Peugeot 206, uscita dalla carreggiata intorno alle 22.15 di ieri, dopo l’urto sulle barriere di delimitazione.

A bordo solo la conducente, una giovane donna la cui provenienza non è stata comunicata per ora, rimasta ferita nella carambola. La guidatrice sarebbe riuscita a uscire in autonomia dalla Peugeot 206, finita nel fossato attiguo alla sede stradale, mentre altri automobilisti in transito hanno chiesto aiuto al 118 e prestato soccorso alla donna.

Sul posto è stata inviata un’ambulanza con squadra sanitaria d’emergenza del Suem dal polo medico del San Bassiano, insieme al team dei vigili del fuoco bassanesi. I pompieri si sono subito adoperati per la messa in sicurezza del veicolo, mentre la giovane è stata presa in carico dal personale medico e trasferita in ospedale.

La causa dell’improvvisa perdita di controllo della vettura – un lieve malessere alla guida, una distrazione o quella meno probabile di un ostacolo improvviso in carreggiata – non è stata resa nota come d’abitudine nell’immediatezza dell’incidente, con la prassi dei rilievi affidata ai carabinieri, occupatisi anche di deviare il traffico in tratto pericoloso.