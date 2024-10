Dissesti franosi sul Rotolon, Coc attivato: l’allerta cresce e c’è l’ordinanza di divieto

Il bacino idrogeologico del Monte Rotolon diventa off limits per ragioni di sicurezza, per effetto dell’ordinanza di divieto di accesso dopo che le abbondanti piogge dei giorni scorsi hanno determinato dei movimenti franosi di terreno. A firmarla il sindaco di Recoaro Terme, sulla base dei dati di monitoraggio analizzati dal Cnr Irpi, l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del territorio.

Le osservazioni recenti hanno documentato i movimenti della massa franosa, che presenta delle accelerazioni, facendo attivare il protocollo di allerta con una serie di azioni in esso contenuto. Nessun allarme, comunque, con il Coc – Centro Operativo Comunale – sempre operativo fino alla fine della criticità che si è presentata nelle scorse ore.

“Al momento dal Cnr abbiamo avuto le opportune rassicurazioni – spiega l’assessore con delega alla Protezione Civile di Recoaro Terme, Ilaria Sbalchiero – per la conformazione di questa frana è infatti normale che si osservi questo tipo di comportamento. In media, dopo un evento piovoso, la risposta in termini di movimenti della massa rocciosa si può notare a distanza di almeno 10 giorni.La situazione comunque è sotto controllo e monitorata costantemente dal Cnr e dai nostri sistemi sul campo. Innalzare la soglia di attenzione è un passaggio dovuto per informare la popolazione ed evitare comportamenti che possano mettere a rischio l’incolumità di qualcuno”.

Più nello specifico, l’ordinanza validata ieri sera prevede il divieto di percorrere la Strada della Scalabise e i vari sentieri che attraversano l’alveo. Oltre al Coc di Recoaro Terme è stato attivato anche il locale gruppo di volontari della Protezione Civile e altro personale formato per il monitoraggio della frana. Sensori e sistemi di allarme preinstallati sono stati verificati puntualmente, e quindi anche le “sentinelle tecnologiche” sono funzionanti. Avvisate dell’innalzamento dell’allerta le ditte che al momento stanno operando nell’area dell’alveo, tra località Parlati e Giorgetti.