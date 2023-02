Ex modella trovata senza vita in casa dai genitori. Elena aveva solo 34 anni

Dramma a Pove, dove una giovane donna di soli 34 anni è stata trovata senza vita, in casa, dai familiari. Si tratta di Elena Cisonni, designer di moda con impiego a Milano, figlia di Vincenzo, ex sindaco di Valstagna. Ben prima (sul finire degli anni ’70) del confluire del paese dell’area bassanese nel nuovo Comune di Valbrenta.

Una morte inspiegabile per il momento, con indagini aperte dai Carabinieri su ordine della Procura di Vicenza. Le circostanze farebbero pensare a una decesso per cause naturali, ma per il momento il riserbo è massimo da parte delle forze dell’ordine. A darne notizia è tra gli altri il Corriere del Veneto.

Il ritrovamento del corpo della 34enne, spirata probabilmente già da più ore, risalirebbe alla serata di mercoledì. Elena si trovava in Veneto per far visita ai parenti, in un periodo di pausa dal posto di lavoro a Milano. Figlia unica, lascia nella disperazione i genitori, gli stessi a dare l’allarme l’allarme in attesa di soccorsi qualificati. Purtroppo, gli operatori del Suem 118 giunti nell’abitazione di via Foscolo non hanno potuto fare molto, se non constatare l’avvenuto decesso della donna esanime.

La giovane donna vicentina si trovava in casa sola al momento della tragedia. Sarebbe da escludere il coinvolgimento di altre persone in questo dramma improvviso e inspiegabile che ha colpito la famiglia Cisonni. La versione che parla di malore fatale sarà verificata attraverso gli opportuni accertamenti post mortem, mentre nel frattempo, come di regola in fatti analoghi, ai Carabinieri di Bassano incaricati dell’indagine non è permesso rilasciare dichiarazioni in merito alla tragedia.

Laureatasi proprio a Milano, città dove ha vissuto in prevalenza negli ultimi 15 anni, Elena collaborava con imprese nel settore della moda, dopo aver intrapreso in prima persona la carriera da modella da giovanissima. Col tempo si era poi costruita una carriera nel fashion e nel marketing, mettendo a frutto anche i suoi studi linguistici di alto livello che l’avevano portata a girare il mondo, a volte per lavoro e altre per vacanza.