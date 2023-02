Rottamazione cartelle, sul sito di Agenzia Entrate Riscossione è possibile compilare la richiesta

Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno la comunicazione con l'esito della domanda, l'ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione. Per coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, l’, l'ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

, con prima scadenza fissata al 31 luglio di quest’anno. Anche la richiesta di adesione alla Definizione agevolata deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile utilizzando l'apposito servizio disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente).