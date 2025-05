Bambino di sei anni esce improvvisamente dal cancello di casa e viene investito da un suv

Un bambino di soli sei anni versa in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dopo essere stato investito da un suv, all’ora di pranzo, a Romano d’Ezzelino.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 lugo la strada provinciale 57 in via Generale Giardino all’altezza del civico 25, a soli duecento metri dal municipio. A raccontare cosa è accaduto è lo stesso sindaco di Romano, Simone Bontorin, che si dice “molto scosso” da quanto avvenuto: “Molto probabilmente è uscito di colpo dal cancello del giardino di casa, dove stava giocando con il fratellino, scappando da chi lo stava accudendo. Preghiamo per lui e per la sua famiglia, ora che è in ospedale. Quando sapremo come sta, allora parleremo di cos’è successo e capiremo come è potuto succedere”.

Il bambini infatti è uscito improvvisamente di casa proprio mentre dalla semicurva avanzava un Suv Mercedes che non è riuscito ad evitare l’impatto.

Il piccolo, che non ha mai perso i sensi, è stato immediatamente soccorso dalla mamma e da alcuni vicini di casa, mentre sul posto arrivava sia un’ambulanza del Suem 118 dall’ospedale di Bassano, sia l’elisoccorso di Treviso Emergenza, che date le sue condizioni ha provveduto al trasporto in codice rosso all’ospedale San Bortolo, dove è ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

