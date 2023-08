Parapendio biposto precipita nel bosco: un illeso e un ricoverato con trauma lombare

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Per loro fortuna sono caduti nella vegetazione di montagna, attutendo il colpo, e potranno raccontare in prima persona la disavventura accaduta ieri a due vicentini appassionati di volo con il parapendio. Dopo il lancio dal “trampolino” Stella Alpina sul monte Grappa la coppia di amici è precipitata improvvisamente, andando a cadere a pochi metri di distanza dalla strada “Generale Giardino” che porta a Cima Grappa.

L’incidente di volo è stato segnalato ieri, domenica 6 agosto, poco dopo le 11.30 con subito il personale volontario del Soccorso Alpino, già presente nella zona – e impegnato ieri mattina a supporto delle operazioni di recupero di un 72enne con problemi cardiaci – a intervenire per localizzare il paracadute con plancia precipitato nella vegetazione.

Proprio l’insieme di piante, cespugli ed erba, in questo caso, di fatto avrebbe risparmiato la vita dei parapendisti. Uno dei loro addirittura ne sarebbe uscito praticamente illeso, solo con qualche graffio trascurabile, mentre per un giovane vicentino di 27 anni – nota solo la sua residenza a Romano d’Ezzelino – è scattato il ricovero in codice giallo in ospedale. Ha subito un forte trauma lombare, con possibili fratture a livello vertebrale da verificare con accertamenti diagnostici.

Pare che la coppia in volo sia precipitata pochi secondo dopo il decollo, sotto gli occhi di altri appassionati della stessa disciplina di volo libero che hanno dato l’allarme subito al 118, attivando il team di Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa. Un’errata manovra del pilota o un possibile problema d’equipaggiamento avrebbero causato la caduta.