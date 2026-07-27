In gravissime condizioni un ragazzo dopo lo schianto in moto lungo la SS47

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Bassiano il giovane rimasto coinvolto in moto nel primo pomeriggio a Rosà in un grave incidente stradale lungo la Ss47 Valsugana.

Il giovane centauro è stato trasportato in ospedale in codice rosso e le sue condizioni sono gravissime. Indaga la polizia stradale bassanese.

(Notizia in aggiornamento)

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