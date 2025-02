Incendio doloso all’auto del consulente dell’indagine sui velox non omologati

Potrebbe essere un atto intimidatorio nei confronti dell’ingegnere Antonio Menegon, consulente per la Procura di Cosenza per i velox, quello avvenuto nella notte fra venerdì e sabato a Rosà. La sua auto è stata infatti data alle fiamme. Il professionista è noto perchè le sue perizie hanno portato allo spegnimento degli autovelox irregolari in diverse regioni, con sequestro di decine di strumentazioni in tutta Italia.

Il rogo è avvenuto sul retro della galleria Veneto Art, in via Garibaldi a Rosà, lungo la strada regionale 245 e non c’è dubbio sul fatto che le cause dell’incendio che ha distrutto la sua Mercedes siano di origine dolosa: ignoti infatti prima hanno mandato in frantumi uno dei finestrini, poi le hanno dato fuoco appiccando le fiamme all’interno.

“Non posso credere si tratti di una coincidenza” ha dichiarato Menegon ai media locali. Non si tratta peraltro della prima volta: il consulente qualche mese fa era stato vittima di una sospetta “incursione notturna” nei suoi uffici: non è stato sottratto nulla, ma, come ha dichiarato a Tva Vicenza, è stato constatato l’accesso al computer dove teneva tutta la sua documentazione.

Menegon per questo ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Bassano ieri pomeriggio, 17 febbraio, accompagnando la denuncia con una memoria nella quale indica espressamente la sua attività di analisi sugli autovelox come possibile movente del gesto di cui è stato vittima. L’auto bruciata è stata posta sotto sequestro. Gli ultimi sequestri di velox legati alla sua attività di perito risalgono alla scorsa settimana, quando in via preventiva le forze dell’ordine, su incarico dei magistrati calabresi, hanno sequestrato apparecchiature dislocate a Vicenza (in via Aldo Moro) e a Bagnolo di Po (Rovigo). Il provvedimento della Procura di Cosenza, si basa sulla mancanza di omologazione del modello di rilevatori di velocità “T-Exspeed v2” prodotti dall’azienda “Kria” con sede a DEsio (Monza Brianza).