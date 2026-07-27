Lo schianto e poi il ricovero in gravissime condizioni: morto motociclista 27enne

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E’ morto a poche ore dal ricovero in ospedale il motociclista bassanese 27enne coinvolto nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 luglio, in un drammatico incidente stradale a Rosà lungo la SS47 Valsugana.

Il 27enne era stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Bassiano, dove purtroppo il suo fisico ha ceduto poco dopo il ricovero per le gravi ferite riportate. L’urto con un’auto è stato violentissimo. Indaga la polizia stradale bassanese.

(Notizia in aggiornamento)

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