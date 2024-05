Sequestri multipli di hashish e cocaina dai controlli stradali anti “ubriachi al volante”

Dai controlli stradali portati dagli equipaggi della Radiomobile dei Carabinieri bassanesi non solo conducenti al volante ubriachi nei giorni scorsi, come ormai d’abitudine, ma anche più automobilisti trovati in possesso di droga all’interno delle automobili. Hashish in tre casi e cocaina in un altro, il tutto in un paio di serate di servizio sulle strade di Rosà, Bassano del Grappa, Rossano Veneto e comuni contermini.

Controlli che vengono definiti in gergo come “ad alta visibilità”, visto il fine primario di fungere da deterrente concreto a violazioni del codice della strade, alla guida pericolosa e dopo aver assunto sostanze alcoliche, ma sempre più spesso portano anche a denunce i Procura, sequestri di stupefacenti e segnalazione di consumatori abituali al prefetto berico.

Sul fronte “alcolico”, un valore prossimo ai 2,0 milligrammi/litro sono stati rilevati allo stop di un automobilista, evidentemente alticcio all’atto del controllo. Soglia di legge consentita “quadruplicata”, con immediata sospensione delle licenza di guida e denuncia per guida in stato di ebbrezza. Si tratta in questo caso di un uomo, residente a Rosà, fermato nei giorni scorsi in zona Ca’ Dolfin a Bassano del Grappa. Come da norme, l’auto su cui viaggiava è stata posta sotto sequestro.

Sul fronte stupefacenti tre gli episodi citati nel report che include gli interventi dei militari andati a compimento tra sabato 4 maggio e lunedì sera. Su un veicolo fermo a bordo strada ancora a Bassano, dopo la segnalazione al 112 di un cittadino, è stato trovato sul posto di guida un ragazzo bassanese in totale stato confusionale, a seguito dell’assunzione smodata di sostanze vietate. In suo possesso è stata trovata quindi una quantità modica in questo caso di marijuana (2,4 grammi), ma evidentemente il resto del “pacchetto” era già stato consumato in abbondanza. Per il ventenne patente ritirata e segnalazione al prefetto.

A Rossano Veneto l’altolà a un’utilitaria in transito ha portato al sequestro di 4,5 grammi di hashish a un giovane residente del posto, dal posto di passeggero, anch’egli finito nella “lista nera” dei consumatori di droga di Vicenza e provincia. Stesso destino toccato stavolta a una ragazza bassanese, che deteneva tra gli indumenti 10 grammi ancora di “fumo”. Due grammi di hashish ancora e tre spinelli sono stati sottratti ad un adolescente in sella a un motociclo, anche questo intervento a Bassano (come il precedente), ma nei confronti di un ragazzo residente a Mussolente.

Ultimo episodio citato a Rosà, dove un’automobile che viaggiava ad alta velocità su una strada urbana è stata fermata dai militari dell’Arma. Il motivo di tanta fretta rimane ignoto, ma di sicuro ad essere “su di giri” non era solo il motore della vettura ma anche chi si trovava a bordo: in possesso del passeggero sul sedile anteriore trovata e sequestrata della cocaina, anche qui in un contesto di consumo personale con segnalazione in prefettura.

Nel corso del servizio sono state controllate in totale una sessantina di persone, fermati molteplici veicoli e controllati alcuni esercizi pubblici.