Stop al traffico sulla Strada del Costo verso l’Altopiano a causa di un tir finito di “traverso”

Pessima sorpresa stamattina presto per i pendolari che si muovono quotidianamente verso l’Altopiano di Asiago e l’Altovicentino e viceversa, a causa del blocco del traffico sulla Strada del Costo, la principale via di collegamento. A causa di un incidente, che pare abbia come veicolo “protagonista” un autoarticolato, finito di traverso sulla carreggiata, nella prima fase di fatto ostruendo la circolazione su entrambi i sensi di marcia.

L’imprevisto si sarebbe verificato intorno alle 7.30 di martedì mattina, sui primi tornanti verso Asiago prima della “Barricata”, costringendo a chiedere il supporto dei Carabinieri. Dopo una prima ispezione sul posto tra i tornanti della Sp 349, hanno deciso di chiudere la circolazione sul tratto interessato in territorio di Cogollo, in attesa della rimozione del tir. Non si hanno notizie del camionista alla guida né delle cause.

Per gli utenti della strada diretti in salita verso Roana e le frazioni altopianesi da Cogollo del Cengio i militari dell’Arma stanno deviando automobili e furgoni verso la via secondaria del “Costo Vecchio“, mentre per i camion e mezzi pesanti in genere il passaggio è interdetto, in attesa del completamento della fase di rimozione dell’autoarticolato. In questa zona la pioggia battente sta rendendo più impegnativa questa fase operativa.

