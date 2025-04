Due cuccioli abbandonati nel sacco dell’umido: salvati da un operatore ecologico

Due cuccioli simil-golden retriver, abbandonati in un sacco dell’umido e lasciati a bordo strada, devono la vita alla prontezza di spirito di un addetto alla raccolta rifiuti di Etra. E’ successo mercoledì scorso, 23 aprile, a Tezze sul Brenta, dove si è verificato il grave caso di abbandono delle due piccole creature indifese.

Ad accorgersi del sacchetto a bordo strada in zona industriale, verso Friola – come ha raccontato la volontaria Cinzia Carollo su Facebook – è stato Maurizio Piras, dipendente Etra di 47 anni, che ha salvato le due bestioline da morte certa. L’operatore ecologico ha visto il sacchetto in mezzo agli altri e si è avvicinato: “Ho notato a terra alcuni sacchi abbandonati, mi sono fermato per raccoglierli e, come li ho presi in mano, da uno sono usciti i due cagnolini, ancora vivi. In 13 anni che faccio questo lavoro non mi era mai capitata una cosa del genere” ha raccontato al Giornale di Vicenza.

I due cuccioli erano chiusi all’interno del sacchetto destinato alla frazione umida ed erano in mezzo ai rifiuti. Piras li ha presi, insieme a un collega li ha ripuliti un po’, poi i due hanno cercato del cibo e con il passaparola hanno raggiunto la volontaria Cinzia Carollo, di Rossano Veneto.

I due “puppy” – due maschi di un mese – sono stati suttoposti quindi a una visita in clinica veterinaria (uno dei due presentava sintomi da congiuntivite e disidratazione), poi son stati presi sotto l’ala protettiva della volontaria: appena saranno un po’ cresciuti saranno dati in adozione e sono così dolci e vivaci che non c’è dubbio sul fatto che ci sarà una corsa all’adozione. “I due pelosetti mangiano di gusto – racconta Cinzia Carollo – e cominciano a interagire bene fra di loro, sembrano avere 25/30 giorni, pertanto hanno bisogno di stare assieme. Per chi volesse candidarsi per l’adozione lo può fare ma dovranno attendere i tempi consigliati. Nel frattempo mi occuperò di loro e le mie cagnette faranno da zie adottive”.

