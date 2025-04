Manomesse le centraline idrauliche della bretella dell’Albera: strada allagata

Alcuni tratti della bretella dell’Albera a Vicenza sono finiti sott’acqua a causa della manomissione delle centraline idrauliche: è successo ieri mattina, 25 aprile, creando qualche disagio tra gli utenti dell’arteria.

Il pronto intervento dei tecnici di Vi.Abilità ha permesso di ricondurre alla normalità la

transitabilità dell’arteria, ripristinando la piena funzionalità degli impianti. Con Vi.Abilità

anche il consigliere provinciale con delega alla viabilità Francesco Enrico Gonzo, che ha

monitorato la situazione sin dall’inizio. Lo stesso Gonzo ha condotto l’ispezione assieme ai tecnici, riscontrando che le centraline delle pompe idrauliche risultavano manomesse, compromettendo il regolare funzionamento degli impianti di drenaggio.

Secondo quanto emerso, il blocco di una delle pompe di pescaggio sarebbe la causa diretta dell’allagamento che ha interessato la carreggiata.

La Provincia sta collaborando con le autorità competenti per fare piena luce sull’accaduto.

“Non mi spiego – afferma Gonzo – quale possa essere il motivo e chi possa essere

interessato a mettere mano a una centralina che garantisce la regolare transitabilità di una

strada fortemente trafficata. Chiunque sia stato, sappia che ha messo in pericolo la

sicurezza dei fruitori della strada e, per quanto mi riguarda, ne pagherà a pieno le

conseguenze”.

Il consigliere ha espresso solidarietà agli automobilisti colpiti dal disagio: “Dispiace per i

cittadini che hanno subito le conseguenze dell’allagamento, ma grazie alla polizia locale di

Vicenza e ai vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti con idrovore, il traffico è

stato gestito senza dover chiudere completamente la strada. I lavori eseguiti da Vi.Abilità

hanno riportato già nella mattinata di ieri la situazione alla normalità”.

“Sono in contatto con il direttore generale di Vi.Abilità, al quale ho chiesto un report dei

danni – conclude Gonzo -. Allo stesso tempo andrò a verificare se esiste un protocollo che

monitori i sistemi di controllo”.

