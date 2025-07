Urto accidentale tra scooter e camion, un 15enne finisce in ospedale con politraumi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha fatto temere il peggio lo sconto stradale tra un mezzo pesante e un motociclo condotto da un minore, avvenuto alle 9.30 circa di mercoledì mattina nella zona di campagna tra le località e frazioni di Scaldaferro, Friola e Belvedere di Tezze sul Brenta.

L’incidente con un ferito grave è stato segnalato da via San Carlo, dallo stesso conducente del camion che si è prodigato nei soccorsi di un giovane vicentino di appena 15 anni di età, pare residente a Tezze sul Brenta. Il giovanissimo, sempre rimasto cosciente dopo l’urto e lo sbalzo dalla sella dello scooter all’asfalto, ha riportato diversi traumi.

Una volta giunta sul posto l’ambulanza con la squadra di emergenza medica inviata dalla centrale operativa del 118, si è deciso il ricovero all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Con un codice rosso, indicatore della gravità delle condizioni dello scooterista, sottoposto al suo arrivo in pronto soccorso ad accertamenti diagnostici per verificare l’entità delle lesioni riportate nella collisione tra i diversi veicoli.

Saranno decisivi gli esiti per valutare le effettive conseguenze per il fisico del ragazzo, poi raggiunto dai familiari all’ospedale dopo il trasferimento in terapia intensiva pediatrica. Si confida comunque, salvo complicazioni, di poter sciogliere la prognosi di guarigione nelle prossime ore, scongiurandone il pericolo di vita. Illeso il camionista coinvolto nel sinistro stradale, avvenuto per cause ignote e “in mano” ai militari dell’Arma intervenuti.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.