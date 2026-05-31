Anziano cade da un terrazzamento: elitrasportato in ospedale

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Attorno alle 15.40 di ieri, sabato 30 maggio, la Centrale di Vicenza del 118 ha attivato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per un anziano caduto di schiena da un terrazzamento in località Postarina nel territorio comunale di Valbrenta.

L”80enne del posto, che aveva riportato un sospetto politrauma è stato preso in cura da medico e tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Padova emergenza sbarcati con il verricello. Con il supporto di una squadra, sopraggiunta nel frattempo, l’infortunato è stato caricato a bordo e spostato al campo sportivo di Valstagna, dove gli sono state prestate altre cure prima di essere trasferito all’ospedale di Vicenza.

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