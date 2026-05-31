Notte di paura all’incrocio: sei feriti e tre auto distrutte, patente ritirata ad un 30enne

Sirene, fari lampeggianti e traffico paralizzato fino a notte fonda. È lo scenario che si è consumato ieri sera a Schio, poco dopo le 22.30, all’intersezione tra via Trento e Trieste e via Venezia, dove un trentenne del posto ha mancato la precedenza, provocando un violento urto fra tre auto.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale Alto Vicentino e i Vigili del Fuoco, primi ad arrivare sul luogo del sinistro nello stesso punto dove, il 7 maggio scorso, si era verificato un altro incidente per un’auto in fiamme. L’impatto ha coinvolto due vetture con a bordo sei persone in totale, quattro nella prima e due nella seconda, tutte trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale Alto Vicentino per accertamenti. Le auto, gravemente danneggiate, sono rimaste bloccate al centro della carreggiata, rendendo necessario il chiusura del traffico fino oltre l’una di notte. I rilievi hanno confermato la responsabilità del trentenne, al quale è stata ritirata la patente per almeno sei mesi, misura sulla quale deciderà la Prefettura di Vicenza, e disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla pericolosità di quell’incrocio, già teatro di altri sinistri. La Polizia Locale sta valutando ulteriori interventi di sicurezza stradale, mentre la comunità si interroga su come un tratto urbano così frequentato possa trasformarsi, ancora una volta, in un punto critico della viabilità notturna.

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