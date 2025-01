I vigili del fuoco salvano un camoscio caduto in una trincea

Poco prima delle 17 di ieri, sabato 11 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti sul ciglio sud orientale dell’altopiano di Asiago per salvare un camoscio caduto su una trincea a pozzo a Monte Campolongo Valbrenta, a quota 1130 sul livello del mare.

A dare l’allarme erano stati due escursionisti, che hanno visto l’animale all’interno della trincea, profonda oltre 6 metri, impossibilitato a risalire.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Bassano del Grappa ha effettuato una calata con un operatore Saf (speleo alpino fluviale): è riuscito a imbragare con una rete il camoscio, che è stato recuperato fino alla superficie. L’animale non presentava nessuna ferita ed è stato quindi immediatamente liberato ed è subito balzato via.

Le operazioni di recupero in quota dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 19 con la partenza per il rientro in sede della squadra.