Vigili del fuoco all’opera per liberare il Ponte degli Alpini da una coperta

I vigili del fuoco di Bassano del Grappa, intorno alle 10 di oggi 6 settembre, sono intervenuti sul fiume Brenta per un’operazione di recupero di materiale incastrato tra i piloni del Ponte Vecchio.

L’intervento è stato condotto da una squadra di tre operatori Saf Fluviale provenienti da Vicenza. L’operazione è iniziata con la calata del gommone da via Volpato, con a bordo un operatore con tuta Atp (Autoprotezione in ambiente acquatico) e la squadra di intervento.

Il gommone si è diretto verso il primo pilone del Ponte Vecchio, lato sinistra del fiume Brenta, dove era incastrata la coperta/sacco a pelo. Una volta arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare la coperta, tirandola a bordo. Il Ponte Vecchio degli Alpini, monumento nazionale, è stato attraversato con attenzione e rispetto, garantendo la sicurezza e la protezione dell’ambiente e delle persone coinvolte. L’operazione si è conclusa con successo verso le 11. Sul posto anche la polizia locale di Bassano del Grappa.

