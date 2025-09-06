Giorgio Armani, aperta la camera ardente. Lunedì i funerali

In centinaia, da quando ha aperto la camera ardente, stanno rendendo omaggio a Giorgio Armani, lo stilista italiano morto 2 giorni fa a Milano, il 4 settembre. Centinaia hanno reso omaggio e altre centinaia sono in coda per rivolgere un ultimo pensiero a chi ha reinventato la moda italiana.

All’uscita della camera ardente, il sindaco Beppe Sala ha detto: “Milano è piena di Armani, sarà impossibile dimenticarlo. A Milano lascia il suo credo assoluto nel lavoro come strumento di realizzazione personale e professionale. È un valore che Milano non perderà. È un grandissimo milanese, che ha fatto tanto per questa città”. Poi ha aggiunto: “Dietro un’immagine a volte fredda era un uomo con un grandissimo calore, lui aveva vissuto le sue difficoltà e per questo capiva quelle degli altri. Un uomo di una eleganza e di una misura straordinarie, anche in questo momento per come è stato preparato il funerale si vede la misura”. A proposito di sindaci, quello di Pantelleria, isola a cui Armani era molto legato, ha proclamato per lunedì 8, giorno dei funerali, il lutto cittadino.