Apre domani il tratto Breganze-Bassano della Pedemontana Veneta. L’annuncio di Zaia

Ora è ufficiale anche il giorno di apertura: sarà percorribile da domani mattina la terza tranche della Superstrada Pedemontana Veneta, tutta in territorio vicentino. Primo passaggio riservato alla “stampa”, poi dalle 14 via libera per tutti. Non ci sarà alcuna cerimonia di inaugurazione. Ad annunciarlo a mezzogiorno e mezzo il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa quotidiana a Marghera.

Dal casello di Malo allo svincolo per ora “di fine corsa” a Bassano si giunge a circa 35 chilometri di tracciato disponibile per il traffico viario privato su gomma, come noto a pagamento.

Importanti le riduzioni dei tempi di percorrenza media, secondo le previsioni ora testate dai tecnici in questi giorni di collaudo e rifiniture. Da Breganze al nuovo casello all’imbocco i Bassano del Grappa in 10′ anzichè 25′, mentre da Malo si abbassa addirittura da 45 a 17. Le due principali città della provincia Bassano e Vicenza saranno reciprocamente raggingibili in 30′ anzichè i 55′ richiesti fino a oggi, utilizzando la Spv.

“Questa infrastruttura porterà a una rivoluzione vera e propria nella viabilità territoriale, una volta completata. – ha sottolineato Zaia -. Ricordo che attraverserà 36 comuni con 14 caselli nel cuore produttivo del Veneto. Cambierà il modo di circolare e di lavorare, con meno inquinamento sul piano ambientale. Contiamo di concludere l’infrastruttura entro la primavera del 2021, ad eccezione del tratto da Montecchio Maggiroe a Malo per le note problematiche dei sequestri sulla galleria”.

A differenza del giugno 2019 in grande stile solo un momento dedicato alla stampa per la percorrenza in anteprima, ma nessuna manifestazione ufficiale aperta al pubblico o alle autorità amministrative locali. “Sarà aperta senza cerimonie o passerelle pubbliche – conclude il governatore regionale -, nessuna festa, nessun taglio del nastro. Evitiamo per cortesia qualsiasi ogni forma di spettacolarizzazione in questo momento, non ne abbiamo nessun bisogno”.