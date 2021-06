“Arruolati” 44 pediatri dell’Ulss 7 per la campagna vaccini. In agenda 12 mila posti

Accordo raggiunto tra azienda sanitaria Ulss 7 Pedemontana e un contingente di 44 pediatri attivi sul territorio dei due distretti che si metteranno da lunedì prossimo a disposizione per la campagna di vaccinazione. Somministreranno il vaccino ai richiedenti presso i punti di vaccinazione di Rondò Brenta a Bassano del Grappa e a Marostica (per il Distretto 1) e nella palestra “Marconi” a Schio nell’Altovicentino.

Si aggiunge un altro tassello sul piano figurativo e una nuova “linea” di difesa contro la pandemia, grazie all’accordo raggiunto tra Ulss e Pediatri di Libera Scelta. Questi ultimi potranno quindi iniettare i vaccini anti-Covid non solo ai pazienti pediatrici a partire dai 12 anni di età, ma anche ai loro genitori se non ancora immunizzati.

Per le vaccinazioni “pediatriche” sono state create subito 1.100 caselle in prenotazione attraverso il portale regionale istituzionale. Le prime vaccinazioni saranno somministrate dai pediatri già lunedì 21. Da venerdì pomeriggio (ieri), sempre nel bacino dell’Ulss 7 sono stati attivati altri 11 mila posti disponibili per la vaccinazione degli utenti tra i 18 e i 59 anni, con le prime disponibilità già da domenica e in numero più cospicuo dall’inizio della prossima settimana.

Parallelamente, da questo fine settimana anche per i residenti in Altopiano, Altovicentino e area del Bassanese è possibile, sempre tramite il portale internet, gestire in autonomia lo spostamento della prenotazione, grazie al format apposito. Più in dettaglio, per gli utenti che hanno ricevuto la prima dose entro il 16 giugno è possibile spostare la data del richiamo all’interno dell’arco temporale previsto in base alla tipologia di siero ricevuto (21-42 giorni per Pfizer; 28-42 giorni per Moderna; 70-84 giorni per AstraZeneca). Accontentando quindi i “vacanzieri” in partenza.

“Per gli utenti che ricevono la prima dose dopo il 16 giugno – spiega una nota dell’ufficio stampa dell’azienda sanitara – è stata invece introdotta la possibilità di concordare la data del secondo appuntamento direttamente al momento della somministrazione della prima dose. Non è invece possibile spostare la data del richiamo per gli utenti under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca”.