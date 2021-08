Coppia di amici in Vespa si schianta sul muretto. Feriti due giovani di 19 anni, uno è grave

Viaggiavano insieme a bordo di una Vespa Piaggio 125 di cilindrata nel corso della notte ma sono finiti in due diversi ospedali del Vicentino i due amici soccorsi dalle ambulanze all’1.30 di sabato in territorio di Cartigliano. La coppia stava transitando nel piccolo comune del Bassanese in una via isolata quando, per cause in corso di accertamento, il motoveicolo si è schiantato sul muretto di cinta intorno al perimetro di un’abitazione locale.

L’incidente stradale è avvenuto in una strada chiusa al traffico di automobili e camion, via Puccini, collegata alla zona industriale del paese.

Subito i residenti della zona sono usciti dalle rispettive abitazione attirato dal forte rumore provocato dall’impatto, non esitando a chiamare il 118 per l’invio dei soccorsi sanitari, visto che conducente e passeggero erano usciti malconci dall’incidente. A preoccupare in maniera più seria le condizioni di uno solo dei due giovani entrambi nati nel 2002 e residenti a Nove, trasportato subito in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza nel corso della notte per accertamenti specifici più approfonditi.

Traportato invece al più vicino polo medico del San Bassiano il ragazzo montato come passeggero sulla Vespa, che sembra essersela cavata con quale contusione da valutare, forse riportando delle fratture agli arti ma comunque non in pericolo di vita. Al momento la prognosi rimane invece riservata per il guidatore. I due giovani sarebbero rimasti coscienti all’arrivo dei soccorsi. Si tratta di S.C., alla guida del ciclomotore secondo i primi rilievi sul posto, e G.R, avvinghiato all’amico sulla parte posteriore della sella.

Il tutto rimane da confermare, al pari della dinamica dello schianto tutta da verificare, con intervento e rilievi dei carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa sul luogo dell’incidente stradale.

La notizia è in aggiornamento