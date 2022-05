Cittadino straniero in possesso di droga e con decreto di espulsione ferisce agente, arrestato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A suo carico era stato emesso un decreto di espulsione dall’Italia che, evidentemente, non ha mai ottemperato. Nella giornata di ieri 11 maggio, l’uomo si è reso protagonista di un altro episodio che gli è costato nuovamente l’arresto. Si tratta di un cittadino nigeriano di 34 anni, domiciliato presso un centro di accoglienza di Bassano del Grappa dal quale era stato però allontanato nei giorni scorsi. Gli agenti del commissariato cittadino sono intervenuti in seguito alla denuncia da parte dei responsabili della struttura per avvisarli che l’uomo non se ne voleva andare.

Al 34enne sono stati contestati i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Lo stesso, inoltre, è stato deferito in stato libertà per lesioni personali dopo aver aggredito un operatore di polizia. Il fatto è avvenuto alle 08.15 di ieri, la volante si è recata presso il centro di accoglienza per immigrati nel quartiere San Vito. Qui hanno trovato il cittadino straniero, il quale aveva già a suo carico un decreto di espulsione con ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Una volta condotto in commissariato, durante le fasi di identificazione, ha reagito violentemente contro gli agenti dandosi alla fuga lungo le scale dell’edificio. Nella concitata e rocambolesca azione, per guadagnare la via d’uscita, ha spinto con violenza un agente, mandandolo giù per le scale, il militare ha riportato lesioni giudicate, una volta visitato al pronto soccorso, guaribili in 4 giorni.

Il cittadino nigeriano, una volta bloccato, è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 24 grammi di marjuana, sostanza poi sequestrata. A questo punto, per l’uomo, sono scattate le manette. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto il trasferimento dell’arrestato presso le camere di sicurezza del commissariato di Bassano in attesa del giudizio direttissimo, che si è svolto nella mattinata odierna presso il Tribunale di Vicenza. Il Giudice ha convalidato l’arresto rimettendo il soggetto in libertà con l’obbligo di firma.