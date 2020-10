Pensionato nei campi per la caccia viene travolto dalla sua auto: morto sul colpo

Un fatto drammatico si è registrato nel corso della mattinata sulle colline di Molvena, nel comune di Colceresa, dove un pensionato è morto sul colpo per la probabile sindrome da schiacciamento, causata dal movimento della sua auto che ha finito per travolgerlo senza lasciargli scampo.

La disgrazia sarebbe avvenuta intorno alle 10.30 di oggi, in una zona di campagna in prossimità del tratto collinare della frazione. Dalle prime informazioni sul posto sembra che si trattasse di un anziano con la passione per la caccia.

Le sue generalità non sono ancora state diffuse in attesa che le forze dell’ordine assolvano ai loro compiti dopo i rilievi, ma si tratterebbe di un 80enne vicentino, che risiede in uno località limitrofa. A costargli, purtroppo, la vita una banale distrazione tramutatasi in tragedia, come avvenuto in circostanze simili a Grumolo delle Abbadesse meno di un mese fa, con vittima un militare Usa in pensione.

A schiacciarlo e procurargli lesioni fatali la sua stessa vettura, posteggiata in zona con lieve pendio, da dove si sarebbe mossa travolgendolo mentre probabilmente lo stesso proprietario tentava di arrestarne il movimento. Inutili i soccorsi: per i componenti di un’ambulanza del Suem 118 non è rimasto che certificare il decesso e informare le forze dell’ordine dell’accaduto.

I carabinieri stanno informando in questi minuti i familiari della triste notizia, oltre alla Procura di Vicenza che aprirà un fascicolo d’indagine sull’incidente. Il fatto è avvenuto in prossimità di via Parisoni, in una zona isolata dove si trovavano però alcuni agricoltori impegnati nei campi.