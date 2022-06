Schianto fra due auto nella notte: una va a fuoco, tre feriti

Schianto nella notte a Colceresa: il bilancio è di tre persone ferite e un’auto andata a fuoco.

I soccorsi sono scattati all’una e mezza della notte fra sabato e domenica in via Monte Asolone: le cause dell’incidente sono in corso accertamento da parte dei carabinieri di Nove e Enego.

A scontrarsi sono stats una Ford Fiesta condotta da G.S., 27enne di Salcedo, e una

Jeep Compass condotta da A.G.M., 61enne con a bordo M.M. 84enne, madre e figlia entrambe di Dueville. A seguito del violento impatto la Fiesta ha preso fuoco: per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Bassano del Grappa. Entrambi i conducenti, non gravi, sono stati trasportati all’ospedale di Bassano del Grappa e dimessi. Ricoverata in attesa di valutazione medica, invece, l’anziana passeggera, a causa della fattura a un arto.