Schianto nella notte sulla Vecchia Gasparona: grave una 39enne

Grave incidente stradale la notte scorsa a Colceresa, località Mason, lungo a SP8 Vecchia Gasparona: una donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

L’incidente è avvenuto poco prima delle due di notte all’altezza di via Turra. La donna – L.G. , 39 anni – a bordo di una Fiat 500 per cause che sono ancora in corso di accertamento, è uscita di strada in modo autonomo, riportando gravi ferite interne.

Stabilizzata e intubata sul posto, è stata dapprima portata in ospedale a Bassano, quindi, data la gravità delle sue condizioni, trasferita nella notte all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove è ora ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto, oltre all’ambulanza del Suem 118, dur pattuglie dei carabinieri del nucleo radiomobie di Bassano e della stazione di Marostica.