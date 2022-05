Guida in stato di ebbrezza e senza patente, arrestato 32enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rocambolesco episodio quello avvenuto qualche giorno fa a Bassano del Grappa, in viale Venezia, è stato necessario l’intervento della polizia. Un 32enne originario del trevigiano ma abitante in città è stato arrestato da personale del commissariato di polizia per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, oltre che denunciato in stato di libertà per rifiuto di fornire le proprie generalità e rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

Nei fatti, intorno alle 23.00 del 3 maggio scorso, in Viale Venezia a Bassano del Grappa, nel corso di un servizio di perlustrazione, una volante del commissariato si è imbattuta in una Smart che proveniva dal senso di marcia opposto e che, a causa dell’elevata velocità, invadeva completamente la loro corsia. Gli agenti, a questo punto, hanno effettuato una brusca manovra d’emergenza per evitare la collisione frontale, mettendosi poi all’inseguimento del veicolo. Dopo aver intimato l’alt con l’utilizzo dei dispositivi di allarme in dotazione, il conducente non solo non si è fermato proseguendo la marcia a velocità molto sostenuta, con numerose manovre imprudenti.

Bloccato il veicolo, in via Cima Mandriolo, il guidatore si è mostrato molto nervoso e poco collaborativo, rifiutando di fornire le proprie generalità ed opponendosi con forza al controllo degli agenti, fino ad ingaggiare una vera e propria colluttazione con i militari. A questo punto, gli operatori sono stati costretti a ricorrere all’uso dello spray urticante ed a contenerlo con le manette di sicurezza ai polsi.

Condotto presso gli uffici del commissariato, l’uomo è stato perquisito, stessa sorte anche al veicolo per verificarne il corretto possesso. Considerato l’evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche, l’uomo è stato sollecitato a sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, ma si è rifiutato categoricamente.

Durante gli accertamenti è emerso che l’uomo era alla guida senza avere la patente di guida in quanto revocatagli nell’anno 2021.

Per tali ragioni gli agenti hanno formalizzato l’arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, è stato anche denunciato a piede libero per rifiuto di declinare le proprie generalità e rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Infine è stato sanzionato amministrativamente per le diverse violazioni del codice della strada

commesse durante la guida. Il Giudice ha convalidato l’arresto rimettendo in libertà il soggetto ed applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma presso il commissariato di polizia di Bassano del Grappa