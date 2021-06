Intervento neurochirurgico per il 37enne in fin di vita dopo l’aggressione all’alba

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rimane ancora in condizioni di salute ad alto rischio e ricoverato in terapia intensiva al San Bortolo il 37enne vicentino aggredito da un “amico” all’alba di domenica mattina. Un pugno al volto a cui è seguita la caduta a terra, sbattendo il capo, e determinando un grave trauma cranico che rischia di costare la vita ad Andrea Pinto, da tre giorni assistito nel reparto di rianimazione.

Un fatto che ha sconvolto la città di Bassano del Grappa e in particolare i residenti della zona intorno per la sua violenza, avvenuto all’albeggiare in via Roana, una piccola via residenziale del quartiere Angarano.

Unico indiziato legato all’episodio è il 21enne Omar Naamane, raggiunto domenica sera dai carabinieri del comando bassanese dopo una giornata serrata di indagini portate in campo con tempestività in seguito all’aggressione della stessa mattinata. Seguita a una notte di bagordi tra amici, su gli stessi inquirenti stanno indagando a fondo. L’indagato si trova al momento in stato di arresto in una cella del carcere di Vicenza, accusato di lesioni personali gravissime.

Il bollettino medico sulle condizioni del 37enne ferito rivela condizioni sostanzialmente stabili dell’uomo sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, a causa della diffusa emorragia cerebrale di cui è stato vittima dopo il doppio colpo al capo subito tra il pugno sferrato dal 21enne originario della Puglia e l’impatto sull’asfalto. In ragione delle condizioni disperate, che hanno indotto il trasferimento dal San Bassiano di Bassano al San Bortolo di Vicenza dove è stato operato, la prognosi rimane da sciogliere e quindi riservata.