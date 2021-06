Castelli di fiabe a Marostica: in partenza un ciclo di quattro serate pensate per i bambini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un tocco di magia tra le mura del castello ma anche tra le piazze e i quartieri della città degli scacchi e delle sue frazioni. Svelati i quattro appuntamenti, da giugno a settembre, di “Marostica… di fiaba in fiaba”, nuova edizione della rassegna di teatro per bambini e famiglie itinerante nei quartieri e nelle frazioni della cittadina, promossa e ideata da Ullallà Teatro in collaborazione con il Comune di Marostica.

Un format di successo che vede protagonisti i bambini e il magico mondo del teatro, con spettacoli e laboratori creativi. Primo evento a metà giugno, con la kermesse tra favole e risate assocurate che accompagnerà l’estate dei più piccoli.

Il programma prevede, giovedì 17 giugno (ore 21.15) in Quartiere San Vito, “Si può, fire!”, grande spettacolo di fuoco di e con Geo e Zambo (dai 3 anni). Tutti conosco la storia del Dottor Frankenstein, che riuscì a portare in vita un corpo inanimato, ma quasi nessuno conosce il Dottor Frankensteam, suo cugino. Questo folle scienziato, con l’aiuto del suo fidato aiutante Roghi, tenterà il più incredibile degli esperimenti: dare vita a una creatura di fuoco! Uno spettacolo in cui anche il più indomabile degli elementi si lascia guidare, dimostrando che in fondo in fondo tutto “si può fare” o, come usando la parola “fuoco” in inglese: “tutto si può FIRE”!

Gli altri appuntamenti venerdì 23 luglio (ore 21.15) al Campo Sportivo di Vallonara, “A ruota libera”, spettacolo comico ad alto livello di stupidità adatto ad un pubblico intelligente!(dai 3 anni); mercoledì 18 agosto (ore 21.15) nel Cortile del Castello Inferiore di Marostica, “Ridere, ridere, ridere ancora” di e con Ullallà Teatro (dai 3 anni); infine, mercoledì 8 settembre (dalle ore 14) a Villa Favero Raselli di Marsan, la passeggiata teatrale tra le fiabe “Girofiaba”, di e con Ullallà Teatro (dai 3 anni), che sarà replicata cinque volte.

Marostica Di Fiaba in Fiaba è organizzata da Ullallà Teatro Associazione Culturale in collaborazione con il Comune di Marostica e con il supporto di Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, Cooperativa dei Consumatori, Pedon, Super Pizza Marostica. Gli eventi sono inseriti nel cartellone di Minifest di Operaestate Festival. Per ogni evento è richiesta la prenotazione:info@ullateatro.it, tel. 338.1656465. Gli spettacoli serali saranno anticipati da un laboratorio creativo alle ore 20. Ingresso: bambini 2,50 euro e adulti 4,50 euro.