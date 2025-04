Attacco russo a Sumy: oltre 30 vittime, anche due bambini

Terribile attacco missilistico russo in Ucraina. Colpita la città di Sumy. Le vittime al momento sono 32, tra cui due minori, quasi 100 i feriti e fa il giro del web il video di una bimba che urla: “Mi hanno colpita”. Secondo le autorità locali, Mosca “ha agito la Domenica delle Palme per causare più morti”.

Durissima la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Solo un bastardo si comporta così”. I servizi d’emergenza hanno raccontato di feriti “in mezzo alla strada, nelle auto, nei mezzi pubblici, nelle case”, mentre le autorità locali di Sumy hanno diffuso immagini di corpi sul selciato.

Commenti indignati sull’attacco arrivano da più parti a cominciare dal l’inviato speciale di Trump per la Russia e l’Ucraina Kellogg: “Superati tutti i limiti di decenza”. Ci sono decine di morti e feriti tra i civili. Da ex leader militare, capisco il concetto di ‘attacchi mirati’ e questo è sbagliato. È per questo che il presidente Trump si sta impegnando a fondo per porre fine a questa guerra”.

Meloni: “Orribile e vile attacco russo a Sumy”. La Premier ha condannato con fermezza una violenza inaccettabile “che ha causato ancora una volta vittime civili innocenti, tra cui purtroppo anche bambini” e che contraddice “ogni reale impegno di pace, promosso dal presidente Trump e sostenuto convintamente dall’Italia, insieme all’Europa e agli altri partner internazionali”. “Esprimo il mio più sincero cordoglio per le vittime, alle loro famiglie e a tutto il popolo ucraino. Continueremo a lavorare per fermare questa barbarie”, ha aggiunto la Meloni.

Secondo il primo ministro britannico Starmer, “il presidente ucraino ha dimostrato il suo impegno per la pace. Putin deve ora accettare un cessate il fuoco completo e immediato senza condizioni”. “Sono sconvolto dagli orribili attacchi della Russia contro i civili a Sumy e il mio pensiero va alle vittime e ai loro cari in questo tragico momento. Il presidente Zelenskyy ha dimostrato il suo impegno per la pace. Putin deve ora accettare un cessate il fuoco completo e immediato senza condizioni”, ha poi scritto su X il primo ministro britannico

Ursula von der Leyen: “la crudeltà russa ha colpito ancora, uccidendo uomini, donne e bambini nella città di Sumy”. Per la presidente della Commissione europea si tratta di un attacco barbaro, reso ancora più vile dal fatto che la gente si era riunita pacificamente per celebrare la Domenica delle Palme. “Sono urgentemente necessarie misure forti per imporre un cessate il fuoco”, ha quindi aggiunto la von der Leyen.

Kallas “Scene strazianti a Sumy”. “Un esempio orribile di come la Russia intensifichi gli attacchi mentre l’Ucraina ha accettato un cessate il fuoco incondizionato. I miei pensieri oggi sono rivolti al popolo ucraino”, ha postato su X l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas.

Antonio Costa: “Sono indignato”. Anche il presidente del Consiglio europeo condanna senza mezzi termini “il criminale attacco missilistico della Russia al centro della città di Sumy. La Russia continua la sua campagna di violenza, dimostrando ancora una volta che questa guerra esiste e perdura solo perché la Russia lo decide. Il mio cuore è con le vittime, le loro famiglie e tutti coloro che sono stati colpiti da un altro brutale atto di aggressione. L’Unione europea sarà sempre al fianco dell’eroico popolo ucraino. I responsabili di questi attacchi devono essere assicurati alla giustizia”.