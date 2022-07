Due proiezioni di “Il vecchio e la bambina”, il film girato nel Vicentino ispirato a Hemingway

Le tappe vicentine del viaggio dello scrittore statunitense Ernest Hemingway (Premio Nobel) al suo ritorno in Italia dopo la Grande Guerra sono raccontate nel film “Il vecchio e la bambina“. Una pellicola diretta da Sebastiano Rizzo e con Mariagrazia Cucinotta nel cast di attori, girata nel 2021 in più località venete come Valli del Pasubio, l’Altopiano, Lugo e Marostica. Proprio quest’ultima ne ospita una proiezione speciale ai primi di agosto dopo l’uscita del docufilm in primavera presso la sala multimediale di Palazzo Baggio.

Appuntamento dunque per giovedì 4 agosto alle ore 20.30 a Marostica per gustarsi la storia per immagini prodotta da Draka Production con la partnership di HGV Italia da e con altri principali attori Totò Onnis come protagonista e la piccola Giada Fortini. In particolare la prima parte del docufilm è ambientata in più location di riprese nella provincia, che già aveva suscitato curiosità lo scorso anno tra i vicentini, alcuni dei quali a partecipare come figuranti: dall’Altopiano dei 7 Comuni a Valli del Pasubio con il Sacrario Militare e il ponte sospeso Avis, da Villa Godi Malinverni a Lugo sino a Marostica con i figuranti della partita a scacchi.

La proiezione sarà sottotitolata in lingua inglese, in modo da favorire anche i turisti che ogni estate visitano Marostica e il Veneto in generale, aprendo quindi alla fruibilità dello spettacolo a un pubblico internazionale. Una seconda e ultima proiezione è in programma anche a Valli del Pasubio, domenica 14 agosto alle 18, all’interno del teatro del paese San Sebastiano.