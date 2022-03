Un tir carico di beni di prima necessità è in viaggio verso l’Ucraina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un tir carico di materiale di ogni genere è partito questa mattina, 8 marzo, alla volta della Polonia. Marostica e il territorio circostante ha dato vita ad una raccolta che ha avuto riscontro positivo tra i residenti. Infatti il mezzo, di proprietà di Alpetrans, è stato riempito completamente con 33 pallet. Tanti prodotti alimentari, ma anche beni di prima necessità, abbigliamento e farmaceutici. La solidarietà dei marosticensi a favore del popolo ucraino ha visto anche la partecipazione di alcuni bambini che hanno mandato dei messaggi ai coetanei che in questo momento sono costretti a nascondersi dall’orrore della guerra.

“L’operazione, nata da alcune persone residenti in città di origine ucraina, ha visto il concorso di cittadini ed imprenditori che in tempi record hanno raccolto la merce e organizzato il trasporto – spiega il sindaco di Marostica Matteo Mozzo – Efficienza e generosità fanno parte di questo territorio. A nome della mia città ringrazio i protagonisti e tutte le persone che si sono adoperate”.

“Il tir è partito della nostra azienda stamattina e arriverà nella città polacca di Lublino, al confine con l’Ucraina, domani pomeriggio – spiega Dino Tolfo, titolare di Alpetrans – Quando ci hanno chiesto un preventivo per il trasporto, come azienda non abbiamo esitato ad offrire gratuitamente il nostro servizio. L’importante era che la destinazione fosse chiara. Infatti, grazie al nostro corrispondente, abbiamo individuato una organizzazione umanitaria locale, la Croce Rossa polacca, per la ricezione e distribuzione dei beni. Inoltre abbiamo fatto in modo che il mezzo fosse condotto da persone del posto. Sono due autisti ucraini a guidare il tir”.

Al successo dell’operazione hanno contributo diverse aziende del territorio, Pedon Spa di Colceresa, che ha donato prodotti alimentari, soprattutto cibi pronti in pochi minuti, adatti all’emergenza; Porto di Mare per l’abbigliamento; Gruppo Salus per i prodotti sanitari. Nel retro anche un piccolo disegno firmato da una bambina, in doppia lingua: “Forza Ucraina, l’Italia è con te!”.

Nelle prossime ore verranno comunicati i punti di raccolta di beni di prima necessità per la campagna di aiuto coordinata dal Comune di Marostica assieme ad un altro Comune del comprensorio per spedizioni a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra, concordate con Confindustria Ucraina e Consolato Onorario Repubblica d’Ucraina.