Maxi evasione dell’Iva nel mercato delle auto: sequestro per 2,3 milioni e 3 arresti

Hanno messo in piedi una vera e propria associazione a delinquere finalizzata a realizzare truffe nel settore della compravendita di auto, per un giro di 1,2 milioni di euro.

A mettere fine al sodalizio criminale sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Vicenza, in collaborazione con la guardia di finanza di Bassano del Grappa. I dettaglio dell’operazione verranno resi noti in mattinata, ma quello che è certo è che ieri, su provvedimento della Procura della Repubblica di Vicenza, sono state eseguite le ordinanze per l’applicazione di misure cautelari personali a carico di Paolo Stevan (finito in carcere a Vicenza), Johnny Pizzolato (arresti domiciliari) e Luigino Campagnolo (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). Stevan, che non era stato rintracciato al suo domicilio, si è costituito in serata ai carabinieri di Castelfranco Veneto.

L’indagine era partita da una serie di truffe avvenute nel dicembre del 2018 realizzate attraverso la concessionaria Autokew srls di Montecchio Maggiore: i potenziali acquirenti, dopo aver visionato i veicoli su internet ed aver effettuato dei giri di prova recandosi in concessionaria, consegnavano agli indagati (in contanti, assegni o con bonifici bancari) anticipi (ma anche saldi) a cui poi non seguiva il ritiro dell’auto perché i gestori della concessionaria si erano dileguati e nessun veicolo era esposto nel piazzale espositivo. Un raggiro complessivamente da più di 1,2 milioni di euro. L’indagine ha portato ad identificare, in tale contesto, una vera e propria associazione a delinquere capeggiata da Paolo Stevan.

Le indagini seguite a quell’inchiesta hanno portato poi ad accertare situazioni di riciclaggio e trasferimento fraudolento di denaro: gli importi accreditati sui conti di Autokew a titolo di caparra e saldo, infatti, erano state distratte e inviate su conti esteri, a volte utilizzati per l’acquisto di auto mai giunte a destinazione, e comunque intestati a terze persone. Una volta poi che su istanza della Procura berica era stato dichiarato il fallimento della società, era stato possibile ricostruire più operazioni riconducibili al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, “per distrazione, documentale, e per operazioni dolose.

Altri sviluppi di quella indagine hanno riguardato altre società, sempre riconducibili in via di fatto allo stesso Stevan e anche a Jhonny Pizzolato, anche queste risultavano amministrate da prestanome, tra cui appunto Luigino Campagnolo. Tali aziende si interponevano nella compravendita di auto di origine comunitaria e si occupavano dell’emissione sistematica delle fatture per operazioni ritenute inesistenti, con l’obiettivo di consentire agli acquirenti delle auto di evadere l’Iva. Il meccanismo messo in atto, spiegano gli inquirenti, è quello usualmente chiamato del “falso consumatore finale”, attraverso il quale veniva artificialmente fatta figurare una persona fisica quale compratore dei veicoli provenienti da altri paesi comunitari. Tale soggetto ne chiedeva l’immatricolazione alla Motorizzazione Civile, consentendo al reale acquirente (un’impresa) di aggirare gli obblighi di versamento dell’Iva.

Agli indagati sono stati quindi contestati l’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di omesso versamento dell’Iva, rispetto al quale è stato disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca (a fine processo) per un importo di 1,1 milioni di euro. Altri dettagli verrano resi noti stamane nel corso di una conferenza stampa.