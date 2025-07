Ventimiglia: ritrovatro sano e salvo Allen, il bambino scomparso. Era in un cunicolo

E’ stato ritrovato alle nove di questa mattina, 13 luglio, vivo e in buone condizioni, anche se disidratato, il piccolo Allen, il bambino di 5 anni scomparso venerdì sera da un camping di Latte, a Ventimiglia. Portato a braccia dai soccorritori, è stato accolto con un applauso e tanta commozione dalla piccola folla che aspettava una nuobna notizia nella piazzetta di Latte.

Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe stato ritrovato da una squadra della protezione civile in una zona boschiva su una collina alle spalle di Latte, in un anfratto, a circa tre chilometri dal luogo della scomparsa. Aveva le labbra screpolate dalla disidratazione. “Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie, vi ringrazio moltissimo”: sono le parole del papà del piccolo che lo ha riabbracciato quando ancora si trovava sul furgone dei soccorritori. Successivamente è partito col figlio, a bordo di un’ambulanza scortata dai carabinieri, verso l’ospedale di Imperia dove Allen è stato sottoposto a controlli. “A un primo esame medico – conferma una nota dell’Asl – è in buone condizioni”.

Le ricerche

A Ventimiglia un’intera comunità ha vissuto oltre due giorni col fiato sospeso. Da venerdì sera non si avevano più notizie di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni, nato a Torino, originario delle Filippine, scomparso dal camping ‘Por la mar’ a Latte, frazione di Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Si sarebbe allontanato mentre il padre montava la tenda: la paura per il piccolo era grande, dato che Allen è un bambino fragile.

Le indagini si erano concentrate su un uomo, l’ultimo ad averlo visto. Gli inquirenti, ieri pomeriggio, hanno controllato la sua abitazione e poi lo hanno portato in caserma. Agli investigatori aveva detto di aver incontrato Allen venerdì sera, di averlo visto chiamare due volte ‘papà’ e poi di averlo accompagnato a un bivio. Ieri sera era stato poi disposto il sequestro della sua auto, una Fiat Uno Bianca. A determinare questa decisione sarebbe stata la non coincidenza delle due versioni fornite dall’uomo: in un primo momento aveva raccontato di aver incontrato il bimbo e di averlo accompagnato per un tratto di strada a piedi, poi si è corretto dicendo di averlo caricato in macchina. L’uomo, per ora, non risulta indagato.