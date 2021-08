Nuova primario per il reparto di Disabilità e non Non Autosufficienza al San Bassiano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Siciliano d’origine, ma con in pratica tutta la sua carriera costruita in Veneto e in particolare nel bacino di riferimento dell’attuale Ulss 7 Pedemontana. Sarà un esperto conoscitore delle dinamiche e della gente di Bassano del Grappa e dintorni, dunque, il primario del reparto di Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto 1: è il dott. Fabio Lorico il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa all’interno della stessa azienda sanitaria per la quale già prestava servizio da tempo.

Di 60 anni di età, l’apprezzato medico è originario di Palermo, dove si è laureato in Medicina e Chirurgia e ha conseguito anche la specializzazione in Geriastria e Gerontologia, con il massimo dei voti, ma da quasi trent’anni lavora nel territorio della Pedemontana.

Il dott. Lorico ha costruito infatti buona parte della propria carriera nell’Ulss 7 (e in precedenza nell’ex Ulss 3), dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità: è stato direttore facente funzioni in Geriatria del San Bassiano e in precedenza è stato responsabile della struttura semplice “Decadimento Cognitivo”. È autore di diverse pubblicazioni sulle patologie e sulle problematiche connesse al decadimento cognitivo nella terza età, argomenti sui quali ha tenuto anche diversi interventi in qualità di relatore in occasione di corsi, convegni e seminari. Da anni tiene inoltre lezioni, come docente, presso la facoltà di Psicologia dell’Università di Padova per il Master in Psicologia dell’Invecchiamento. Fa parte inoltre del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria per la sezione Triveneto ed è referente per il tavolo di lavoro regionale sulle demenze.

“Questo incarico – dice in sede di presentazione prima di assumere il ruolo direttivo – arriva per me dopo un percorso professionale in ambito clinico e una stretta collaborazione con i servizi territoriali: proprio sul collegamento sempre migliore tra ospedale e territorio concentrerò la mia attenzione, al fine di garantire una continuità di cura sempre migliore, attraverso il programma di dimissioni protette e curando con particolare attenzione i rapporti con le strutture territoriali”.

“Auguro al dott. Lorico buon lavoro – commenta il Direttore Generale Carlo Bramezza -. Il

progressivo invecchiamento della popolazione pone il sistema sanitario di fronte ad una sfida complessa, che dobbiamo affrontare puntando sulle competenze cliniche, ma anche sulla capacità di organizzazione dei servizi, prendendo in carico il paziente ma anche i familiari”.