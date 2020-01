La scuola d’infanzia a contatto con la natura non è a norma. I Nas chiudono la cascina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Chiude temporaneamente il progetto di scuola d’infanzia nel bosco, gestito dall’associazione Umandalala. La sospensione dell’attività è stata disposta in seguito a un controllo dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova, avvenuto nel mese di dicembre nella struttura di Pianezze che accoglie bimbi in età prescolare, dai 3 ai 6 anni. I locali che ospitano insegnanti e bambini – un’ex cascina rurale adattata per le attività didattiche e ludiche a contatto con la natura – non sono stati ritenuti idonei dai militari, disponendo così lo stop a una forma alternativa di educazione all’aperto che sta prendendo piede in più avamposti del Veneto, secondo il principio dell'”asilo nel bosco”.

Lo stabile si trova tra le colline in un paese di poco più di duemila abitanti che confina con Marostica e Colceresa. Secondo i carabinieri del Nas di Padova si tratterebbe di un edificio del tutto inadatto ad accogliere bambini di tenera età in condizioni di salubrità, igiene e sicurezza secondo i requisiti minimi disposti dalle leggi in materia.

Una struttura affine dedicata ai bambini, nella stessa zona pedemontana, era stata bloccata dopo un controllo analogo a pochi chilometri di distanza. In quell’occasione si trattava di un asilo gestito dall’associazione “Artemisia”, proprio nel vicino comune di Colceresa. In entrambi i casi i rispettivi primi cittadini dei due enti locali hanno dovuto prendere atto delle carenze alle infrastrutture, e disporne la chiusura d’autorità.

Suscitando, come è facile immaginare, l’avvilimento dei bimbi costretti ad un tratto a separarsi dalle maestre e dai compagni abituali di giochi, oltre al disagio per famiglie e genitori che hanno dovuto di punto in bianco trovare soluzioni alternative per l’affidamento dei figli nelle ore diurne.