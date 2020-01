Fuori pericolo la donna di 43 anni investita tra Thiene e Zanè. Indagini in corso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gli accertamenti ospedalieri avrebbero escluso il pericolo di vita per una malcapitata donna di 43 anni che nel pomeriggio di ieri, a Thiene, è stata investita e ferita da un’auto in transito lungo via Valposina, ai confini con Zanè. L’allarme per il 118 è scattato intorno alle 15.30, quando l’ambulanza del Suem allertata con la massima urgenza si è recata sul luogo dell’incidente, raccogliendo e medicando la donna e trasportandola in codice rosso al pronto soccorso di Santorso. Le sue condizioni di salute erano subito apparse serie, in virtù di una botta al capo che necessitava approfondimenti diagnostici, ma in seguito la situazione sarebbe migliorata.

Il pedone vittima dell’investimento stava attraversando la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali di fronte al negozio “La Bottega dell’usato”, quando una Fiat Punto non si è avveduta del passante urtandolo con la parte anteriore, fortunatamente a velocità non sostenuta. Al volante del veicolo un uomo di 66 anni (F.C. le sue iniziali), di Sarcedo, subito prodigatosi per soccorrere in prima persona la 43enne (H.B.), thienese, sempre rimasta cosciente nonostante il forte dolore per il colpo patito.

Ad effettuare i previsti rilievi di legge che consentiranno di accertare le responsabilità dell’incidente gli agenti della polizia locale Nord Est Vicentino, che si sono attivati anche per regolare il flusso di veicoli intorno all’area dell’ex ospedale Boldrini di Thiene, poco distante dal luogo dell’impatto tra pedone e automezzo.