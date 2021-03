Romano perde il suo vicesindaco. Muore a 71 anni Lorenzo Zen. “Siamo senza parole”

E’ un venerdì nero per la comunità di Romano d’Ezzelino, a causa di un lutto improvviso che ha colpito non solo una famiglia, ma anche l’amministrazione comunale e tutto il paese. Un probabile infarto ha strappato alla vita e all’affetto dei suoi cari Lorenzo Zen, volto noto da queste parti e attuale vicesindaco della cittadina da 14 mila abitanti dell’hinterland bassanese.

A darne notizia stamattina, attraverso un messaggio colmo di dispiacere, il sindaco Simone Bontorin, che ha ha ricordato con poche ma profonde parole il suo stimato “braccio destro” in Comune, poco dopo aver appreso della morte del collega amministratore. Nato nel 1949 proprio a Romano, aveva compiuto 71 anni a fine novembre scorso.

“Improvvisamente è mancato il caro amico e vicesindaco Lorenzo Zen – così il primo cittadino -. Fino a ieri ha continuato a lavorare per Romano e per il futuro del nostro paese mettendosi al servizio della comunità, in particolare di chi chiedeva una mano. La sua scomparsa prematura lascia tutti noi senza parole. Un abbraccio alla famiglia, in particolare a Loredana, e a tutti i numerosi collaboratori che ha incontrato nella sua fruttuosa esperienza lavorativa. Ci mancherai molto”.

Fino a poche ora fa, prima di essere sorpreso da un malessere rivelatosi fatale, Zen si era dedicato come di consueto alle sue incombenze degli incarichi amministrativi che ricopriva, in particolare come assessore alle Politiche sociali e della Famiglia, alle Pari opportunità, Politiche del lavoro, ed Edilizia residenziale pubblica. Eletto nel 2017 nella lista civica “Un Cuore in Comune”, costituiva una presenza storica nel Consiglio comunale cittadino. Ieri, mentre si stava apprestando per tornare a casa, il pensionato è stato colpito dal malore subdolo che l’ha portato al decesso in pochi attimi. A nulla sono valsi i soccorsi e i tentativi di rianimarlo. Si leggono già a centinaia, nell’arco di poche ore, i messaggi di cordoglio in calce alla tragica notizia.

La notizia è in aggiornamento