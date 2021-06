Molto grave il cantante bassanese Michele Merlo, colpito da una leucemia fulminante

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ore di angoscia a Rosà e in tutto il bassanese per il cantante 28enne Michele Merlo (in arte Mike Bird), ricoverato in gravi condizioni per una emorragia cerebrale. Merlo, in passato concorrente dei talent show “X Factor” e “Amici” e rosatese di origine, ha iniziato a star male il 2 giugno mentre era a Bologna.

Poco dopo mezzogiorno di oggi la famiglia ha rotto il silenzio diffondendo, attraverso i suoi consulenti, un comunicato dove spiega che il giovane “è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorso a seguito di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa”. In serata, sui social si è diffusa la voce – non confermata – di un peggioramento della situazione clinica.

Migliaia sui social i messaggi di affetto e incoraggiamento per lo sfortunato artista. Fra questi, Emma Marrone, che nell’edizione del 2017 di Amici fu la sua coach dopo l’abbandono di Morgan: “Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!” ha scritto su Twitter. Il cantante bassanese nel 2019 aveva anche aperto tre date del tour nei palazzetti di Emma, tra cui il concerto al Forum di Milano. Messaggi anche da Federico Rossi del duo Benji e Fede (“Forza anima libera”), Aka7even, concorrente dell’ultima edizione di Amici (“Daje brodi”), Ermal Meta (che scrive su Twitter “Non mollare!”) e Francesco Facchinetti (“Forza Michele”). L’Utimo post su Instagram di Michele Merlo, del 2 giugno, era un tramonto con una frase che lasciava presagire problemi di salute: “Vorrei un tramonto, ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”. Michele Merlo ha partecipato come cantante ad Amici di Maria de Filippi nel 2017 arrivando in semifinale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Merlo (@michelemerlo)

In giornata, il rispetto per dramma il che ragazzo e la sua famiglia stanno vivendo non è servito per mettere a tacere assurde ed irrispettose teorie complottiste e novax, che hanno ripescare video e post pubblicati da Merlo sui social: in essi prendeva in giro tutte le più comuni teorie complottistiche sui vaccini. “Faceva anche lo spiritoso”, è uno dei commenti orrendi di un no-vax, secondo cui quanto accaduto al cantante è riconducibile al vaccino.

1 di 3