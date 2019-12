Rogo di Natale in un condominio rovina la festa. Salvi tre bambini e i loro genitori

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Uscita d’urgenza nel giorno di Natale per i vigili del fuoco, nel dettaglio la squadra di pronto intervento di Bassano del Grappa, per domare le fiamme divampate in un condominio di via Romana Rosà. Il rogo si sarebbe sviluppato nel terzo piano dell’edificio, all’interno di un appartamento che ospita una famiglia di origine straniera composta da cinque persone, due coniugi e tre bambini, da tempo residente nel Vicentino. Tutti sono usciti dallo stabile prima di riportare ferite o respirare le esalazioni fumose, senza dover quindi ricorrere alle cure mediche, mentre la loro abitazione è andata completamente distrutta.

L’allarme è scattato alle 17.45 di ieri, mercoledì di Natale, con i pompieri a giungere sul posto segnalato dal numero d’emergenza 115 con due automezzi. Dall’esterno gli specialisti del fuoco hanno pompato acqua per alleggerire le fiamme, poi spente del tutto dopo un lungo lavoro di circa tre ore, nel corso della serata. Le cause dell’incendio saranno determinate con chiarezza nei prossimi giorni sopo un sopralluogo dei tecnici del corpo dei vigili del fuoco: un corto circuito elettrico o il malfunzionamento di elettrodomestici in questi casi domestici le origini più comuni delle fiamme.