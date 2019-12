Colleziona reati nella notte della vigilia: arrestato 24enne dopo il blitz fallito al Prix

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Le scorribande di un 24enne avvenute nella serata della viglia di Natale sono state stoppate dai carabinieri del Bassovicentino dopo che Umberto Bellin, veronese nato nel 1995 a Soave, aveva già fatto incetta di reati. Il 24 dicembre, infatti, aveva deciso con il favore del buio di assaltare il banco cassa del supermercato Prix Quality di Noventa, cittadina dove risulta peraltro residente, dopo aver infranto la vetrata esterna con degli arnesi. Un blitz rivelatosi però infruttuoso visto che il giovane del luogo non sarebbe riuscito poi a forzare la cassaforte del punto vendita sito in via Milani, reale obbiettivo dell’incursione.

Salito in auto – che le verifiche successiva hanno accertato essere stata prestata da un parente del giovane – avrebbe poi tentato la fuga andando a sbattere sul cancello di un’abitazione poco lontano, inseguito da una pattuglia dell’Arma che lo ha rintracciato mentre si nascondeva sotto un furgone. Ormai “in trappola”, Bellin anzichè arrendersi avrebbe reagito con violenza assalendo a calci e pugni i militari, che vista la mal parata lo hanno immobilizzato e tratto in arresto.

Il 24enne, in stato psicofisico alterato, aveva perso completamente il senno, tanto da essere accompagnato presso l’ospedale S. Bortolo di Vicenza per una visita psichiatrica specialistica prima di ricevere il nulla osta da parte dei medici per poterlo assicurare a una cella di sicurezza presso la casa circondariale del quartiere S. Pio X. Da valutare attraverso i riscontri clinici di rito se il giovane vicentino fosse sotto influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Sequestrati nel corso della movimentata serata di vigilia di Natale un passamontagna, un flessibile, una cinghia da cantiere e vari arnesi considerati “da scasso” dalle forze dell’ordine.

L’armamentario da scassinatore era nascosto nell’auto utilizzata nel blitz rivelatosi un buco nell’acqua per l’aspirante ladro. Bellin dovrà rispondere di tentato furto, danneggiamenti molteplici e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il carabinieri malmenato ha riportato solo escoriazioni superficiali, guaribili in pochi giorni.