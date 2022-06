Allevatore trovato morto in stalla

: calpestato dalleTragedia ieri pomeriggio in una stalla di Schiavon in via degli Olmi: un agricoltore 55enne del posto, Bernardino Fiorentin, ha perso la vita, probabilmente dopo aver sbattuto la testa, tra le mucche del suo allevamento ed essere stato poi calpestato dalle stesse.

Ancora da stabilire se alla base della caduta possa esserci stato, forse, un malore.

A ritrovarlo è stata la moglie Fiorella che lo stava cercando da un po’, dato che non lo trovava neanche al cellulare erano le 16.30 quando è entrata in stalla e ha fatto la tragica scoperta. Inutili tutti i soccorsi. Sul fatto la Procura ha aperto un fascicolo per infortunio mortale sul lavoro.