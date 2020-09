Carambola a tre auto nella manovra di svolta, una finisce nella roggia: un ferito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Scontro a tre veicoli stamattina poco dopo le 9 tra Schiavon e Pozzoleone, all’altezza di un incrocio tra la strada provinciale 52 “Bassanese Superiore” e 131 di “Santa Teresa”. Una paurosa carambola che ha visto coinvolti due auto e un camion, con a bordo tre uomini, vale a dire i conducenti provenienti da fuori provincia.

Tutti e tre hanno riportato ferite, per due di loro considerate superficiali, mentre per un 51enne trevigiano si è reso necessario il passaggio in pronto soccorso dell’ospedale San Bassiano. Nessun timore, salvo successive complicazioni, per lo stato di salute di quest’ultimo.

Visto il coinvolgimento di più mezzi e la fine corsa di una Mercedes in una roggia è stato richiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco, giunti sul posto con due squadre al pari dei mezzi di soccorso del Suem e della polizia locale Nord Est Vicentino. Il doppio scontro sarebbe stato originato da una svolta all’intersezione tra le due strade provinciali, con una Peugeot 3008 andata a sbattere sulla Mercedes di colore bianco che sopraggiungeva da direzione opposta, quest’ultima diretta a Pozzoleone. Dopo l’impatto, l’auto di cilindrata è schizzata verso un camion Man andando a collidere di striscio per poi abbattere il guardrail e finire con due ruote lungo il canale d’acqua che costeggia la carreggiata rettilinea.

Indenni un 49enne padovano di Galliera Veneta, autista del mezzo pesante, e un 63enne veronese di Cologna Veneta, che stava svoltando all’incrocio con la sua Peugeot. Alla polizia locale il compito di accertare le responsabilità sul primo impatto che ha dato il via alla carambola. Per il conducente della Mercedes, residente a Loreggia (Treviso), uscito dall’abitacolo con l’aiuto dei soccorritori, contusioni da valutare e altri accertamenti consigliati a cui sottoporsi in queste ore successive all’incidente. Il tratto stradale interessato dal sinistro è stato chiuso a lungo al transito per la rimozione dei veicoli e la pulizia della carreggiata, con l’impiego del personale di Vi.Abilità e della società “Sicurezza & Ambiente” per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale.