Scontro tra due auto, una si ribalta con una donna incastrata. Due feriti, una è grave

Grave incidente stamattina alle 8 all’ingresso di Bassano del Grappa, con un’auto a finire ribaltata sull’asfalto dopo la collisione accidentale con un altro veicolo. Lo scontro è avvenuto in via Motton, strda che si trova nell’area nord della città, con bilancio di due persone ferite trasportate in pronto soccorso al San Bassiano.

Si tratta di due donne, conducenti delle rispettive vetture finite fuori strada dopo l’impatto, le cui dinamiche sono state oggetto dei rilievi degli agenti di polizia locale e non ancora rese note. Una di loro verserebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, salvo complicazioni successive al ricovero.

Per estrarre quest’ultima dall’abitacolo rovesciato su cofano e tettuccio è servito l’invento di una squadra di vigili del fuoco. Gli operatori giunti dal distaccamento bassanese si sono adoperati per condurre fuori dall’auto incidentata la ferita, poi affidata a un’ambulanza del 118 giunta sul posto dopo la chiamata d’emergenza. In pochi minuti la donna è stata presa in carico dal personale del pronto soccorso locale.

Meno preoccupanti le condizioni di salute della seconda automobilista, portata comunque in ospedale per accertamenti in merito alla contusioni subite nel forte urto e capovolgimento successivo, in codice verde. In questo caso la conducente è uscita in completa autonomia all’esterno, per poi attendere il sopraggiungere dei soccorsi. Rilievi affidati a polizia locale, sembra che le due auto provenissero da opposta direzione: forse una manovra di svolta avrebbe determinato l’impatto, facendo impennare l’utilitaria ribaltatasi nel corridoio di erba sul ciglio della strada.