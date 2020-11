Gravissimo 14enne travolto in bici dal rimorchio di un camion: l’autista non se ne era accorto

Un 14enne di Fontaniva sta lottando fra la vita e la morte all’ospedale di Padova dopo essere stato investito stasera verso le 18 a Tezze sul Brenta da un camion.

Il gravissimo incidente è avvenuto lungo la strada statale 47 che da Cittadella porta a Bassano del Grappa, nel tratto che attraversa la frazione di Belvedere. Alla guida del camion, un autista lituano che nell’impegnare una rotatoria per immettersi su via Nazionale con il cassone del rimorchio ha investito il ragazzo in bici. L’uomo non si sarebbe accorto dell’investimento e ha proseguito la sua corsa: è stato fermato poco dopo dalla polizia locale.

Gravissime le ferite riportato dal 14enne, subito soccorso da altri automobilisti, che hanno chiamato il 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’ospedale di Cittadella, la polizia locale e i carabinieri, sia per i rilievi del caso che per gestire il traffico intenso dell’ora di punta. Il ragazzo è stato trasportato in velocità all’ospedale di Padova, dove versa in condizioni disperate.