Vaccini, assembramenti al Pala Angarano: dopo Pasqua trasloco al Pala2

Non solo a Trissino e a Vicenza, nell’Ulss 8 Berica, ma anche nell’Ulss 7 Pedemontana si sono registrati disagi e lunghe attese per chi era chiamato a vaccinarsi. A Bassano, in particolare, al Pala Angarano oggi, nonostante la cura e l’attenzione degli operatori, in particolare verso le persone anziane (alle quali sono spesso state fornite sedie) i tempi di attesa si sono prolungati, con ritardi che hanno provocato assembramenti all’esterno, senza contare il caos nei parcheggi che ha messo in difficoltà i residenti. Situazione molto diversa da quella rilevata sabato, quando il sistema ha funzionato bene.

La struttura, insomma, si è rivelata inadeguata per il carico di via vai da supportare. E’ per questo che in serata la direzione dell’Ulss 7 Pedemontana è corsa subito ai ripari e il direttore generale Carlo Bramezza ha annunciato l’immediato spostamento del polo vaccinale al Pala 2 in via Ca’ Dolfin, a due passi dall’ospedale San Bassiano: «Ci scusiamo con i cittadini per i ritardi. L’incremento della campagna di vaccinazione, se da una parte rappresenta un fondamentale risultato, dall’altra ha evidenziato i limiti già raggiunti dall’attuale collocazione del punto di vaccinazione al Pala Angarano. Per questo motivo già nella giornata di oggi con l’amministrazione comunale di Bassano del Grappa abbiamo concordato sulla necessità di procedere quanto prima con il trasferimento al Pala 2, che ci garantirà spazi più ampi e quindi la possibilità di gestire gli attuali, elevatissimi afflussi di persone in modo più ordinato».

Il Pala2, ex PalaBruel, è il secondo dei palazzetti dello sport di Bassano del Grappa, ha una capienza di 1.200 persone, che possono arrivare a 3 000 per eventi non sportivi. Ospita gli allenamenti e le partite casalinghe del Bassano Volley e dell’Atletico Bassano Calcio a 5. Nel caso che sia l’Hockey Bassano che il Roller Bassano giochino in casa, una delle due squadre gareggia nel PalaDue. Si dovrà ora quindi trovare una soluzione rispetto all’attività di queste squadre.

«Ancora una volta – ha sottolineato Bramezza – devo quindi ringraziare l’amministrazione comunale di Bassano per il grande supporto e disponibilità che ci sta dando. Il trasferimento non potrà essere immediato: avverrà dopo Pasqua, ma anche su questo accelereremo al massimo i tempi».